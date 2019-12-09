Haberler » Güncel » YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı - Haber

YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi, ulaşım sorunları için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

09.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:18YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi, ulaşım sorunları için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

YYÜ Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Teymuroğlu ve konsey üyeleri, Vali Bilmez'i belediyedeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) son toplantısında alınan ulaşım zammı, toplu taşıma, durak sayısı ve araç sayısında yaşanan sıkıntıları Vali Bilmez'e aktaran öğrenciler, bu konuda kendilerine yardım edilmesini talep etti.

Vali Bilmez de, Van Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite hattındaki araç sayısını artıracaklarını ifade ederek, aynı zamanda duraklarla da ilgili çalışmayı başlatacaklarını söyledi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor: Alkolden sonra ilacı aldığı için öldüğünü düşünüyorum - Haber
18:47 Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı - Haber
18:47 Batı Karadeniz'de yoğun sis etkili oldu - Haber
18:46 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
18:46 Ankara Valisi Şahin'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 18:49:08