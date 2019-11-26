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YYÜ Rektörü Şevli lise öğrencilerine ders verdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli, lise öğrencilerine matematik dersi verdi.

26.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:42YYÜ Rektörü Şevli lise öğrencilerine ders verdi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli, lise öğrencilerine matematik dersi verdi.
Şevli, İMKB İpekyolu Fen Lisesi konferans salonunda 11. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin bitmesiyle ders başı yapan öğrencilere matematik dersi veren Şevli, üniversitelerin birçok bölümünde matematik derslerinin yer aldığını söyledi.
Gelecek yıllarda YYÜ'de hukuk fakültesinin kurulacağını ifade eden Şevli, "Hukuk fakültesinin birinci sınıfına 2 saat matematik ve mantık dersini koyacağız. Matematikle mantığın arasında ciddi bir ilişki var. Bir kişinin savunmasını, müdafaasını yapacağınız zaman, tamamıyla mantık süzgecinden geçmeniz gerekiyor." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, Güncel

Kaynak: AA

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