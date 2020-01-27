YYÜ Rektörü Şevli, üniversite personelinin cenazesine katıldı

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi personeli Muhittin Saltık'ın cenazesine katıldı.

Türkmenoğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Selimbey Mezarlığında toprağa verilen Saltık'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Şevli, üzüntüsünü dile getirdi.

Saltık'ın çok gayretli ve dürüst bir personel olduğunu belirten Rektör Şevli, "Kalp krizi geçirerek hakkın rahmetine kavuşan merhuma Allah'tan mağfiret, ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim." dedi.

Kaynak: AA