Sorgun
Milli Egemenlik Ortaokulunda "Z- kütüphane ve zeka oyunları sınıfı" açıldı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
Z-Kütüphanenin, rengarenk tasarımı, bilgisayar ve internet kullanım imkanı, zeka geliştirici oyunları ve kitap okuma ortamı ile öğrencilerin vazgeçilmezi olacağını belirtti.
Ekinci "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında okullarda kurulan Z-Kütüphaneler sadece çocuklara değil, velilere de belirli saatlerde hizmet vereceğini ifade ederek, "Bu kütüphane ile çocukları kitaplara yaklaştırmayı hedefliyoruz. Z-Kütüphaneler, bildiğimiz kütüphanelerden çok farklı. Burada çocuklar sadece kitaplardan faydalanmıyor, aynı zamanda bilgisayar kullanabiliyorlar ve internetten de faydalanabiliyorlar. Zeka oyunları oynayarak hem eğleniyorlar hem de zihin jimnastiği yapıyorlar." diye konuştu.
Ekinci,Sorgun
06 Aralık 2018 Perşembe 13:58