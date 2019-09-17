Haberler » 3. Sayfa » Haber

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye seferber oldu

Antalya'da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

17.09.2019 11:28Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye seferber oldu
Antalya'da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir saat boyunca araç motorunda aranan kedi, branda motor bölümünün altından fırlayıp ortadan kayboldu.

Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi otoparkındaki zabıta görev aracından kedi sesi geldiğini duyan görevliler, kendi çabalarıyla kediyi çıkartamayınca itfaiyeye haber verdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, önce motordaki kedinin yerini tespit etmeye çalıştı. Uzun süre uğraşan ekipler, sesi gelen ancak görünmeyen yavru kedinin cep telefonu mikrofonundan verdikleri kedi sesine tepki vermesini bekledi. Yavru kedi buna rağmen ortaya çıkmayınca motorun bazı bölümlerine su sıkıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda kedinin yerini tespit eden görevliler, kriko ile aracın ön tarafını kaldırmaya başladıkları sırada yavru kedi bir anda motorun altından fırlayıp gözden kayboldu. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Zabıta, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:36 1 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
12:35 Çocuk hackerlara operasyon kamerada
12:34 HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı
12:34 Gaziantep'teki otopark kavgasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
12:32 Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
12:30 3'üncü kez hakim karşısına çıkan Palu ailesinin avukatından ilginç savunma Açıklaması
12:23 Ankara'da "köpek havlaması" sebebiyle anne ve 17 yaşındaki kızını böyle darp ettiler