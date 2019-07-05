Zabıta bu kez eğitim için sahada

Son zamanlarda kent merkezi ve özellikle sahil bölgelerinde seyyar satıcı ve kaldırım işgallerine yönelik yaptığı uygulamalarla vatandaşların takdirini kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bu kez tüketici hakları konusunda vatandaşları bilgilendirmek için sahaya çıktı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara Tüketici Hakları El Broşürü dağıtıldı. Özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yapılan uygulamada, vatandaşlar alışverişlerinde bir hak kaybına uğramamaları için tüketici haklarını iyi bilmeleri konusunda uyarıldı. Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, alışverişlerde dikkat edilecek hususlar, ayıplı mal, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri, fiyat etiketleri, garanti belgesi gibi pek çok detaylıca anlatılırken, mağduriyet durumunda vatandaşların başvuru yapacağı Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin iletişim numaraları da bulunuyor.



Zabıta ekiplerinin dağıttığı broşürler sayesinde tüketici olarak haklarını öğrenme fırsatı bulan vatandaşlar, uygulamayı memnuniyetle karşıladı. - BURSA

Kaynak: İHA