14.06.2019 15:27
Haberler»3. Sayfa » Haber

Zabıta'dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde su ve ışık sistemine takılan ördek, belediye zabıtası tarafından botla yapılan çalışma ile kurtarılarak özgürlüğe salındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde su ve ışık sistemine takılan ördek, belediye zabıtası tarafından botla yapılan çalışma ile kurtarılarak özgürlüğe salındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Liman bölgesindeki ördeği kurtarmak için harekete geçti. Bot ile bölgeye giden zabıta ekipleri, Eğirdir su ve ışık sistemine takılan ördeği bulunduğu yerden kurtararak bota aldı. Ekipler, herhangi bir rahatsızlığı ve yarası bulunmadığı gözlenen ördeği tekrar göldeki özgürlüğüne bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan ördeğin mutluluğu ise görülmeye değerdi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta, Zabıta, Eğirdir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:56 BİNALİ YILDIRIM'A UYARLADIĞI ŞARKIYLA İZLENME REKORU KIRIYOR
15:56 ŞANLIURFA Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
15:56 MARDİN İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
15:56 NİĞDE Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
15:55 Diagne'den kafa karıştıran paylaşım!
15:55 Yaşanan ölümlere değil, çıkan haberlere üzülmüşler
15:55 YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI
15:55 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR
15:55 DSÖ Küresel Trans Yağ Raporu'nda Türkiye Mercek Altında
15:54 Mersin'de yaklaşık 400 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
15:54 NEÜ'lü öğrenci katıldığı yarışmadan ödülle döndü
15:54 Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı sırıtarak izledi
15:54 Greyscale/Silbert: Bitcoin gelecekte altının yerini alabilir
15:54 Çankırı'da "ikiz" öğrencilerin karne sevinci