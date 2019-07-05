05.07.2019 10:24
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Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olanlara idare para cezası uyguluyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olanlara idare para cezası uyguluyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Kent merkezinde muhtelif yerlerinde boş arsalara veya kamuya açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olan unsurlar gerekli idari işlemler yapılarak görüntü kirliliği temizlendi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kilis, 3. Sayfa

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