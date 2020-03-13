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Zabıta denetimlerini artırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

13.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:56
Zabıta denetimlerini artırdı
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Bursa, Ekonomi

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