Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor - Haberler

Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor

Afyonkarahisar'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) sekretaryasında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişlerini...

22.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:42
Afyonkarahisar'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) sekretaryasında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.
Afyonkarahisar Valiliğince, İçişleri Bakanlığı kararıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılması üzerine, SYDV sekretaryasında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.
Valilikteki ilk toplantıda ise "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun alacağı tedbirler ve uygulamada yaşanacak sıkıntılar istişare edilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bugün, Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan yaşlılar ile kronik hastalara gıda alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar Belediyesi başta olmak üzere, çok sayıda ilçe ve belde belediyeleri de sosyal medya hesaplarından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkmaması için "Emrinizdeyiz", "Bizim için değerlisiniz" ve "Siz isteyin, tüm ihtiyaçlarınızı biz ayağınıza kadar getirelim" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
"Sandıklı'da zabıta ekipleri yaşlılara hizmete başladı"
Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market, ısınma, elektrik, su gibi birçok ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı.
Ekipler, telefon ile aldıkları siparişleri temin ederek, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evine götürüyor.
İhtiyaçları evine getirilen 70 yaşındaki Hasan Karagöz, uygulamanın güzel ve yerinde bir karar olduğunu ifade etti.
Karagöz, "Bazı insanlar uygulamayı yanlış anlıyor. Ben sokağa çıktığım zaman tehlike durumum artıyor. Mikrop kapma olasılığım artıyor. Evde kaldığım zaman yüzde 100 olan oranı yüzde 50'ye indiriyoruz." dedi.
Zabıta Memuru Fatih Öztopbaş da oluşturulan ekiplerce, ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinde destek verdiklerini belirtti.
Zabıta Müdürlüğüne gelen telefonu anında değerlendirmeye aldıklarını vurgulayan Öztopbaş, şunları kaydetti:
"Hasta ve yaşlı insanlarımız bizi arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Başta ekmek, süt, yumurta gibi temel gıda maddeleri istiyorlar. Gelen telefonu hemen değerlendirip hızlı bir şekilde alışverişimizi yapıp evlerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında telefon ve elektrik faturası, ısınma kontörü gibi ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyoruz. Nadiren de olsa sokakta gördüğümüz yaşlıları da evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Biz her zaman yaşlılarımıza hizmet vermek için burada hazırız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor
Etiketler : Zabıta, Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Haber Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendini karantina altına aldı - Haber Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği - Haber Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi - Haber Depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading