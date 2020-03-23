ZABITA EKİPLERİ 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARI TEK TEK UYARDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından zabıta ve polis ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimleri devam ediyor. Maltepe'deki semt pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında denetim yapan zabıta ve polis ekipleri, pazarda alışverişe çıkan yaşlılara kimlik kontrolü yaptı ve 65 yaş ve üzeri olan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarcılara da kimlik kontrolü yaptı, sebze ve meyveleri vatandaşlara seçtirmemelerini söyledi. Yaşları 65'in üzerinde olan bir çift, zabıta ekiplerinin uyarısının ardından pazardan ayrıldı. Pazara alışverişe gelen bir kişi, "Bütün vatandaşların dikkat etmesini rica ediyorum. Bu işi çok ciddiye almalarını rica ediyorum. 65 yaşında olanların katiyen dışarı çıkmaması, insanların da birbirlerine çok yakın olmaması lazım. Her kurala uyacağız. Eşim evde, 66 yaşında" dedi. Öte yandan pazar içinde tıbbi maske ve eldiven satışı yapan kişilere de rastlandı. Maske ve eldiven satan bir kadın, "Satışlarımız iyi fena değil. Tanesini 5 liradan satıyorum. Valla biz aradık bulamadık bulamayınca bari biz girelim dedik" dedi.

Görüntü dökümü

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-Pazarda denetim yapan zabıta ekipleri

-Zabıta ekiplerinin yaşlılara kimlik kontrolü yapması

-Zabıtanın yaşlı kişileri uyarması

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Maske satan kişiler

-Maske satan kişiler ile röp

-Pazarda dolaşan bir kişi ile röp

-Zabıta ekiplerinin pazarcıya kimlik kontrolü yapması

-Zabıtanın pazarcıları uyarması

-Genel ve detay

Kaynak: DHA