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Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından zabıta ve polis ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimleri devam ediyor.

23.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:08
Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından zabıta ve polis ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimleri devam ediyor. Maltepe'deki semt pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında denetim yapan zabıta ve polis ekipleri, pazarda alışverişe çıkan yaşlılara kimlik kontrolü yaptı ve 65 yaş ve üzeri olan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarcılara da kimlik kontrolü yaptı, sebze ve meyveleri vatandaşlara seçtirmemelerini söyledi. Yaşları 65'in üzerinde olan bir çift, zabıta ekiplerinin uyarısının ardından pazardan ayrıldı. Pazara alışverişe gelen bir kişi, "Bütün vatandaşların dikkat etmesini rica ediyorum. Bu işi çok ciddiye almalarını rica ediyorum. 65 yaşında olanların katiyen dışarı çıkmaması, insanların da birbirlerine çok yakın olmaması lazım. Her kurala uyacağız. Eşim evde, 66 yaşında" dedi. Öte yandan pazar içinde tıbbi maske ve eldiven satışı yapan kişilere de rastlandı. Maske ve eldiven satan bir kadın, "Satışlarımız iyi fena değil. Tanesini 5 liradan satıyorum. Valla biz aradık bulamadık bulamayınca bari biz girelim dedik" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta, Polis, Güncel

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