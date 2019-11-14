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Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti

Hatay'da zabıta ekipleri, bebekleriyle dilenen kişilere operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan dilencilere para cezası kesildi.

14.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:08

'da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 2 dilenci kadın ve çiçek satan 4 çocuk yakalandı.

DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı son günlerde kırmızı ışıklarda artan dilenci ve seyyar satıcı sayısı üzerine Antakya ilçesinde çalışma başlattı. Çok sayıda zabıta personeli kentin işlek noktalarında dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kucaklarında bebekleriyle dilenen 2 kadın dilenci ve küçük yaşta çiçek satan 4 çocuk gerekli işlemler için zabıta daire başkanlığına getirildi. Burada kadın zabıta personelleri tarafından kadın dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda para çıkmazken, kadın dilencilere para cezası uygulandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde vatandaşların huzur, güven ve rahatı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti

Zabıta, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
DR:yakala birak bosuna zaman kaybi zaten cezasi yok sov amacli yakala birak
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ZAMBADO:UTANMAZLAR BIRDE SABILARI KULLANIYORLAR
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