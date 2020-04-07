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Zabıta ekipleri, Beyşehir'deki pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri gıda pazarının kurulduğu Hal İçi'ndeki pazar yerinde tezgah açan esnaf ile alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

07.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:50
Zabıta ekipleri, Beyşehir'deki pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri gıda pazarının kurulduğu Hal İçi'ndeki pazar yerinde tezgah açan esnaf ile alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında maske kullanma zorunluluğu getirilen pazar yerinde, alışverişe çıkan vatandaşlar ile satış yapan pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

Zabıta ekipleri, Belediye tarafından sık sık dezenfekte çalışmasının da yürütüldüğü pazar yerinde tezgah açan satıcılara satış esnasında meyve ve sebzelere elle dokunulmaması uyarısının yapıldığı afişlerden de dağıtırken, tezgah üzerinde uygun yerlere konularak alışveriş esasında bu hususa riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Giriş çıkışın kontrollü olarak sağlandığı pazar yeri girişlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık oluşmaması için bekleyen zabıta ekipleri, bu çerçevede alışverişe gelen vatandaşları zaman zaman bekleterek alana aldı, ayrıca vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında yürürlüğe koyduğu genelde doğrultusunda tezgah aralıklarının da 3 metre olarak oluşturulduğu pazar yerinde zabıtanın yanısıra polis ekipleri de sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altında kişi olup olmadığını belirlemek için denetimler de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Zabıta, Güncel
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