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Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

07.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Korona Virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında geçici süreyle kapatılan lokanta, kafeterya, kahvehane, berber, kuaför, güzellik salonları vb. işletmelerin bazılarının faaliyetini sürdürdüğü yolundaki şikayetler üzerine Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Genelge kapsamında açık tutulan paket servisi bulunan lokanta, pastane ve vb. işletmelerde çalışan personelin maske, bone, eldiven takması ile genel hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayanları da uyardı. Kontrollerde korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan işletmelerin büyük bir bölümü yasağa uyduğu gözlemlenirken, kurallara uymayan iş yerleri içinde işlem yapıldı.

Genelgeye rağmen açık olan işletmeler için tutanak tutularak gerekli müeyyideler uygulandı.

Zabıta ekipleri ayrıca korona virüs nedeniyle oluşan panik havasında gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için de denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İl genelinde pazar yerlerine denetime devam ediyor. Ekipler, pazar yerlerine gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde, pazar esnafına, pazar alışverişini yapan vatandaşlara, genel hijyen kuralları, maske ile eldiven takması ve sosyal mesafenin korunması hususunda hem anons yaparak hem de tek tek gezerek uyarılarda bulundu.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten ekipler, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Vatandaşımızın sağlığı ve huzuru önceliğimiz, bu konuda fırsatçılık yapmaya çalışan ya da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşüren kişilere asla fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa
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