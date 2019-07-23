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Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde denetimlerine devam ediyor.

23.07.2019 10:32 Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Bayın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde tartı aletlerinin denetlendiği, esnafların ölçü ve tartı aletleri damga ve muayeneleri konusunda uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada; "Vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimlere devam eden ekiplerimiz, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili maddeler gereğince tezgahlarına etiket koymayan ve vatandaşı yanıltacak şekilde etiket kullanılıp kullanılmadığı yönünde incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ayrıca esnaflarımız, yönetmelik hükümleri konusunda mağdur olmamaları için bilgilendirildi. Hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için denetimlere düzenli olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler
Halkla İlişkiler, Zabıta, Güncel

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