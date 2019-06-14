Zabıta ekipleri ekmek gramaj denetimi yaptı

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Belediye zabıta ekipleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığının komisyon kararı dogˆrultusunda kentte ekmek satışı yapılan yerlerde fiyat ve gramaj kontrolü yaptı.
Kontroller sonrası ekmeklerden numune alan ekipler, ürünler üzerinde çeşitli incelemelerde bulundu.
Denetimlerde eksik gramaj tespit edilen ekmekler tutanakla kayıt altına alınarak satıs¸tan men edilip toplandı. Ekmekler, As¸evi Vakfı yetkililerine teslim edildi.
Tokat Zabıta Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ yetkilileri, Tokat halkının gu¨venli ticareti ic¸in denetimlere devam edeceklerini belirtti.