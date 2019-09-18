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Zabıta ekipleri esnaflara uyuşturucu konulu broşür dağıttı

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaflara, son zamanlarda uyuşturucu madde kullanımı artması ve buna bağlı olarak yaşanan ölümler hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı.

18.09.2019 14:34Zabıta ekipleri esnaflara uyuşturucu konulu broşür dağıttı
Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaflara, son zamanlarda uyuşturucu madde kullanımı artması ve buna bağlı olarak yaşanan ölümler hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Zapıta ekipleri dağıttıkları broşürlerde, Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2017/2 sayılı karara göre 18 yaşından küçüklere her türlü kimyevi, uyuşturucu, veya psikotorop maddeler ile uçucu madde olarak tanımlanan bally, tiner yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi uyuşturucu maddeler ve tütün mamullerinin bunun yanı sıra alkollü içeceklerin satışının yasakladığı anlatan kanun hakkında bilgi içeriyor.
Ayrıca, bunlara bağlı olarak ilgili yasalara istinaden 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 66. Maddesi uyarınca karara uymayanlar ve yerine getirilmesi aykırı davrananlar veya zorluk çıkaranlar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanacağını ilgililere Zabıta Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi.

Zabıta Müdürlüğü, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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