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Zabıta ekipleri evlere ekmek dağıtımı yapıyor

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge sonucunda 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşların temel ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanmaya başlandı.

11.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:13
Zabıta ekipleri evlere ekmek dağıtımı yapıyor

Türkiye 'de İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge sonucunda 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşların temel ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanmaya başlandı. Sultangazi Belediyesi'ni arayarak erzak, ekmek gibi taleplerde bulunan ilçe sakinlerine zabıta ekipleri hizmet verdi.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sultangazi ilçe sakinleri kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Yasağın uygulandığı sürede ilçede bulunan ekmek fırınlarının, su dağıtım şirketlerinin, eczanelerin ve hastanelerin hizmet vermeyi sürdürmesi sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı yaşanmadı. Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri zor durumda bulunan vatandaşların ekmek ve erzak gibi ihtiyaçlarını karşılanmak için evlere tek tek uğrayarak dağıtım gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri karşılamaya devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Zabıta, Güncel
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