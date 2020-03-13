Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktı
Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktıMERSİN'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketler ile toptan ve perakende ürünler satan işyerlerini denetledi,...
13.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:44
Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktı
MERSİN'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketler ile toptan ve perakende ürünler satan işyerlerini denetledi, fiyat-etiket kontrolü gerçekleştirdi.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inerek ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Akdeniz Zabıta Ekipleri İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketler ile toptan ve perakende satış noktalarında denetime çıktı. Denetimlerde zabıta ekipleri, özellikle hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılar yaptı. Ekipler merdiven altı ürünlerinin satışının yapılmaması konusunda işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçesiyle, kolonya, sıvı el sabunu gibi bazı temizlik maddeleri ile özellikle maske, eldiven ve makarna gibi malzeme ve gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak denetimlerin süreceğini belirtti. Başkan Gültak, şu ana dek yapılan denetimlerde, söz konusu ürünlere anormal fiyat artışı yapan işyerine rastlanmadığını kaydederek; 'Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, Korona Virüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruzö diye konuştu.
MERSİN'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketler ile toptan ve perakende ürünler satan işyerlerini denetledi, fiyat-etiket kontrolü gerçekleştirdi.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inerek ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Akdeniz Zabıta Ekipleri İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketler ile toptan ve perakende satış noktalarında denetime çıktı. Denetimlerde zabıta ekipleri, özellikle hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılar yaptı. Ekipler merdiven altı ürünlerinin satışının yapılmaması konusunda işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçesiyle, kolonya, sıvı el sabunu gibi bazı temizlik maddeleri ile özellikle maske, eldiven ve makarna gibi malzeme ve gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak denetimlerin süreceğini belirtti. Başkan Gültak, şu ana dek yapılan denetimlerde, söz konusu ürünlere anormal fiyat artışı yapan işyerine rastlanmadığını kaydederek; 'Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, Korona Virüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruzö diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktı
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, fahrettin koca, Akdeniz, Zabıta, Güncel
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