Zabıta Ekipleri Gıda ve Fiyat Denetimi Yaptı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde gıda ve fiyat denetimi uygulaması yaptı.Rutin yapılan denetimlerde arttırılarak kasa ve reyon farklılığı olan marketler incelendi. İl genelinde periyodik olarak yapılan denetimlerle vatandaşın huzur içerisinde alış veriş yapmasının da önünün açıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, market, fırın ve imalathanelerin denetimlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında; "Periyodik olarak yapılan denetimler sıklaştırılarak devam ediyor. Marketi, fırın ve imalathane gibi sıhhi iş yerlerinin kontrol edilmesine belediye olarak önem veriyoruz. Yapılan denetimlerde; temizlik, gramaj özellikle kontrol ediliyor. Amacımız, daha düzenli bir Kırşehir'i oluşturmak. Kırşehir'de halkın sağlığı noktasında gerekli birimlerimizin çalışmaları düzenli olarak devam ediyor"dedi.Vatandaş sağlığının öncelik olarak belirlendiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacındayız. İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme noktasında asla taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz sırasında esnaflarımızı gördüğümüz eksiklikler konusunda bir kereye mahsus olmak üzere uyarıyoruz. Daha sonraki kontrollerimizde aynı durumla karşılaşmamız halinde gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren marketlerin denetimleri yapan ekipler, kasa ve reyon fiyatlarının karşılaştırılması sonucu ikisi arasında fiyat farkı bulunan marketlere gerekli cezai işlemler uygulanıyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR