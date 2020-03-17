Menü
Haberler ›› Güncel ››Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi - Güncel

Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.

17.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:22
Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ile birlikte Düzce Valiliğine de bildirilen "Koronavirüs Tedbirleri Konulu Genelge" kapsamında denetimlere çıktı. Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri) denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hastalığın bulaşma riskini artırma tehlikesi olduğu gerekçesi ile bugün itibariyle mekanların geçici olarak kapatılması gerektiği tebliğinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edilen ve İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği Koronavirüs tedbirleri kapsamında söz konusu işletmelerin geçici süre ile faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Düzce, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu