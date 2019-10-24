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Zabıta ekipleri, kaçak et kesimini durdurdu

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hayvan pazarının bitişiğinde kaçak hayvan kesimi yapanlara müdahale etti.

24.10.2019 16:22Zabıta ekipleri, kaçak et kesimini durdurdu
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hayvan pazarının bitişiğinde kaçak hayvan kesimi yapanlara müdahale etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin, kaçak hayvan kesimi yapanlara yönelik denetimlerini artırdığı bildirildi.
Daha önce gerçekleştirilen operasyonda ekiplere saldıran satıcıların 5 zabıta memurunu yaraladığı belirten açıklamada, alınan güvenlik önlemleriyle kaçak et kesimine izin verilmediği aktarıldı.
Et kesiminin yapıldığı bölgenin temizlenmesiyle çevreye yayılan kötü kokunun da önlendiği ifade edilen açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, "Uzun zamandan bu yana Van'ın büyük sorunlarından biri olan kaçak kasaplar artık diledikleri yerlerde hayvan kesemeyecekler. Birçok yerden gelen şikayetler üzerine dün itibariyle bu kötü görüntüye son vererek kaçak kasapları ortadan kaldırdık. Çünkü bu alanlarda hasta ve çalıntı hayvanlar hijyenik olmayan şartlarda kesiliyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: AA

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