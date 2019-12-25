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Zabıta ekipleri kantinlere hijyen denetimi düzenledi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, Alanya genelindeki okul kantinlerine hijyen ve güvenlik denetimlerini sürdürüyor.

25.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:47 Zabıta ekipleri kantinlere hijyen denetimi düzenledi
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, Alanya genelindeki okul kantinlerine hijyen ve güvenlik denetimlerini sürdürüyor.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, temiz beslenme alışkanlıklarının kazandırılması için Okul Sağlığı Bilim Kurulu'nun aldığı kararların uygulanırlığını ve uygunluğu Alanya Belediyesi Zabıta Birimi tarafından denetlendi. Çalışmalar kapsamında Alanya genelindeki 105 okul kantininde denetim gerçekleştirildi. Bu kontrollerde öğrencilerin sağlığına zarar verebilecek gıda satışı yaptığı belirlenen ve hijyen esaslarına uymayan kantin işletmelerine idari yaptırım düzenlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Sağlık problemlerinin arttığı, doğru besin seçiminin önemli hale geldiği günümüz koşullarında yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak ürünlerin satışının yapılması için kantin işletmelerine denetimler artarak devam edecek. Bu konuda ısrarcı olacağız, önceliğimiz öğrencilerin sağlığı, onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise, "Alanya Belediyemizin denetimler konusunda çok hassas davranıyor. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in eğitim camiasına ve öğrencilerimize gösterdiği ilgi alaka son derece yüksektir. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel olmak üzere tüm belediye personelimize destek ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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