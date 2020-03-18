Zabıta ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? KORONAVİRÜS vakalarının görülmesiyle birlikte yasadışı dezenfektan malzemesi üreten yerlerle ilgili denetimler daha da arttı. Sultangazi'de merdiven altı üretim yapılan bir depoya polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte fırsatçılar da ortaya çıktı. Zabıta ekipleri fahiş fiyat denetlemelerinin yanı sıra sahte dezenfektan üretilen yerlere de denetimlerini sürdürüyor. Sultangazi'de yasa dışı şekilde sahte dezenfektan malzemesi üretilen bir depoya da polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Çok sayıda piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan sahte dezenfektan malzemesine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SAHTE MALZEME EL KONULARAK DEPO MÜHÜRLENDİ'

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, deponun mühürlenerek kapatıldığını söyledi. Depodaki sahte dezenfektan malzemelerinin de zabıta ekipleri tarafından el konulduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, 'Sultangazi ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde emniyet ekiplerimize bir ihbar geldi. Koronavirüs ile mücadelede normal bir depoda kaçak olarak usulsüz ve ruhsatsız bir şekilde dezenfektan malzemesi üretildiğine yönelik bir ihbar geldi. Bizlerde Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber ihbarı değerlendirdik. Zabıta ekiplerimiz tarafından içerideki sahte malzemelere el konularak depo mühürlendi. Gerekli yasal işlemlere emniyet ekiplerimiz devam ediyor. Biz de depoyu mühür altına aldık ve kontrollerimiz devam etmektedir' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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