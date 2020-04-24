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Zabıta ekipleri market ve kasapları denetledi

Zabıta ekipleri market ve kasapları denetlediBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- ZABITA EKİPLERİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLERİN KAPANMASINA SAATLER KALA DENETİM YAPTI.

24.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:39
Zabıta ekipleri market ve kasapları denetledi
Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- ZABITA EKİPLERİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLERİN KAPANMASINA SAATLER KALA DENETİM YAPTI. Fahiş fiyattan, hijyen kurallarına kadar tüm denetimler yapıldı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Memuru Gökhan Deveci, 'Marketler bugün saat 14.00'e kadar hizmet veriyor. Bizler de o süre içerisinde gerekli tüm denetimlerimizi yaptık' dedi.
Ramazan ayının gelmesiyle marketler ve kasaplar belediye ekiplerince denetlendi. 4 günlük getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında sadece 14.00'a kadar hizmet verebilen marketlerde fahiş fiyat ve hijyen denetimleri yapıldı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Memurları kendi bölgelerindeki tüm marketleri denetledi. Memur Gökhan Özer, 'Denetimler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Kırmızı et ürünlerinde herhangi fahiş fiyat durumuna rastlamadık. Satışların hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapıldığını gördük' ifadelerini kullandı.
'KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE SATIŞLARIMIZI YAPIYORUZ'
Kasap görevlisi Yusuf Eker, çalışırken çok titiz davrandıklarını söyledi. Eker, 'Satışlarımız Ramazan ayının gelmesiyle daha da yoğunlaştı. İşlerimiz arttı. Et fiyatlarını daha da düşürdük. Kemikli et fiyatına kemiksiz et satıyoruz. Vatandaşlarımız endişe duymasın. Kurallara uygun şekilde çalışıyoruz. Temizliğe eskisinden daha da fazla dikkat ediyoruz. Bıçaklarımızı ayrı ayrı kullanıyoruz. Günde yarım paket eldiven bitiriyoruz. Maskesiz asla çalışmıyoruz. İnsanlarla da mesafeliyiz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz' şeklinde konuştu.
Zabıta ekipleri market ve kasapları denetledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Zabıta, Güncel , Haber
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