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Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

29.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:25Zabıta ekipleri marketleri denetledi
Belediyesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklama da denetimlerin giderek artacağına, özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Etiket ve ambalaj kontrolleri, günü geçmiş ürünlerin kontrolü, temizlik gibi konularda denetimler yapan zabıta ekiplerimiz, söz konusu denetimlerde kurallara uymayanlara belediye zabıta yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli uyarıların yapıldığını belirtiler. - ÇORUM

Zabıta Müdürlüğü, Sungurlu, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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