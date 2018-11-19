Zabıta Ekipleri Öğrenciler İçin Görev Başında

Ekipler, kantinlerin fiyat etiket ve hijyen kontrolleri ile servis araçlarının güzergâh ve ruhsat denetimlerini gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin sağlıklı beslenme ve güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan kantin ve servis araçlarını denetledi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde kantinlerdeki ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve hijyene uygunluğunu denetleyerek kantin hizmeti veren işyerinde ruhsat ve temizlik kontrolü yaptı. Servis Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde ise okul servis araçlarının güzergah izin ve çalışma ruhsatlarını denetleyen zabıta ekipleri, araçlarda fazla yolcu ve şoför uygunluk kontrollerini gerçekleştirdiler.

Eskişehir'de okuyan çocukların sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla okullarda gerçekleştirdikleri denetimleri özveriyle sürdürdüklerini belirten zabıta ekipleri, rutin kontroller dışında vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirilerek gereğinin yapıldığını ifade ettiler.