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Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs sebebiyle pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi, alışverişe tedbirsiz çıkanlara ise ücretsiz maske dağıttı.

06.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:26
Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi
BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs sebebiyle pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi, alışverişe tedbirsiz çıkanlara ise ücretsiz maske dağıttı.
Lalaşahin semt pazarında kurulan pazaryerinde sıkı tedbirler alan ekipler girişe kurulan barikatta yaş kontrolü ve maske denetimi yaptı. Giriş çıkışlar tek yönlü sağlanırken, pazar yerine maskesiz gelen vatandaşlar önce ellerini dezenfekte etti ve ardından maske taktı. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı ve çocukların pazar yerine girmelerine izin vermezken, evlerine dönmeleri için ikazda bulundu. Vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halk sağlığı için gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde tedbirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu illeti birlikte yeneceğiz, vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymalarını ve gerek olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz" dedi. Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Zabıta, Genel

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Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi
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