Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimde bulundu.

28.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:01
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimde bulundu.
Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekipler, kapalı pazar yerindeki denetimde esnafa, tezgahlara konulması amacıyla "Koronavirüs yayılımını engellemek için ürünlere elle temas edilip seçilmesi yasaklanmıştır" yazılı etiket ve çöplerin yere atılmaması için çöp poşeti dağıttı.
Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeye istinaden pazar yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Uygulama kapsamında pazarda vatandaşların ürüne temas etmeden esnaf tarafından eldivenle poşetlenerek ürünlerin verildiğini aktaran Arslan, "Pazarımızda 3 metre mesafesine uyarak tezgahların açılmasını sağladık. Esnafımıza çöp poşeti dağıtarak çöplerin dağılmadan toplanmasını amaçlıyoruz. Yine esnafımızın hijyen kurallarına uyup uymadığını görmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımızın ve müşterilerimizin sağlığı tüm Kırıkkale'nin sağlığı için çok değerli. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmaktayız." diye konuştu.
Esnaf Mehmet Göynük de "Koronavirüsle ilgili elimizden geldiği kadar hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Eldiven kullanıyoruz, mesafeyi korumaya ve özellikle müşterinin ürünlere temas etmemesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
Serdar Yağlı da "Şu anda gerekli hizmetleri veren belediyemize ve oda başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bazı müşterilerimiz bilmeden ürüne dokunuyor ama uyarıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda pazarlarımız açık durumda ve bu bizim için büyük bir nimet. Biz de talimatlara uyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz de eldivenimizi ve maskemizi takarak önlemlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Güncel

Haberin Videosu :

Zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Zabıta ekipleri pazar yerini denetledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur’an ve kuş yemi götürdü Haberler
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur'an ve kuş yemi götürdü
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Haberler
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?

Son Dakika Güncel Haberleri

16:10: Başkent'te su faturalarına Korona virüs tedbiri - Haber 16:10: Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi - Haber 16:10: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 16:10: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU 2 - Haber 16:10: UYARILARI DİKKATE ALDI, SPORUNU BALKONDA YAPTI - Haber 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber