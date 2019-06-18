18.06.2019 14:34
Haberler» Güncel» Haber

Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı

Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı

Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra başıboş bırakılan hayvanlar yineden cadde ve sokaklarda görünmeye başlanması tepkilere neden oldu.

Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra başıboş bırakılan hayvanlar yineden cadde ve sokaklarda görünmeye başlanması tepkilere neden oldu.

Hakkari Belediyesinin başarılı çalışmaları sonucunda uzun zamandır kentin değişik noktalarında görünmeyen başıboş hayvanlar, son günlerde sıkça ortaya çıkmaya başladı. Refüjlerdeki yeşillikler ve buradaki ağaçları tahrip eden hayvanların trafiği de tehlikeye soktuğu belirtildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezine yakın mahallelerde bulduğu başıboş hayvanları toplayarak kent merkezinden 3 kilometre mesafede bulunan Gazi Mahallesi Gopsi mevkiindeki meraya salıverdi. Son günlerde sayıları artan sahipli başıboş bırakılan hayvanlarla mücadele eden zabıta ekipleri, hayvan sahiplerine çağrıda bulunarak hayvanlarına sahip çıkması uyarısında bulundu. Temiz bir çevre, temiz bir Hakkari için herkesten destek beklediklerini belirten yetkililer, bu konuda duyarlılık çağrısı yaptı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Zabıta, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:22 Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı
16:22 BİNALİ YILDIRIM'DAN 'İMAMOĞLU-KÜÇÜKKAYA' GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
16:22 Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
16:22 Giresun Belediye Meclisinde içme suyu ücretinde indirim kararı
16:22 BURDUR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
16:22 Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor
16:22 Şehit polisin eşi: Evlatlarımı babasız bıraktı, hapislerde çürümesini istiyorum