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Zabıta ekipleri Van Gölü sahilinde denetim yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Van Gölü sahillerinde denetim yaparak yün yıkayan vatandaşları uyardı.

30.09.2019 13:56Zabıta ekipleri Van Gölü sahilinde denetim yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Van Gölü sahillerinde denetim yaparak yün yıkayan vatandaşları uyardı.
Son yıllarda Van Gölü'nde artan kirliliğin önüne geçmesi adına zabıta ekipleri kıyı şeridinde denetimlerini artırdı. Denetimler sırasında yün yıkayan vatandaşlarla da karşılaşan ekipler, yıkanan yünleri toplattırdı.
Ekipler, kirli yünlerin gölde oluşturduğu tahribat hakkında vatandaşları bilgilendirdi, sahildeki esnaf ve piknik yapan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Van Gölü'nün insanlığın ortak mirası olduğunu söyleyen Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, gölün korunması amacıyla ekiplerin denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

Van Gölü, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: AA

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