Zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
09.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:06
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik bölgelerinde otobüs durakları, kent meydanı ve hastanelerin çevresinde maske dağıtımı yaptı.
Süreç geçene kadar esnafa ve vatandaşa yönelik maske dağıtımının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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