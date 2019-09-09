Haberler» Güncel» Haber

Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'nde görevli zabıta müdürlüğü personeli düzenlenen yemekte bir araya geldi.

09.09.2019 16:41 Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi
Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'nde görevli zabıta müdürlüğü personeli düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen yemek programına Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Mithat Töken ve Reşit Bilgin ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürü Orhan Şahin ve zabıta müdürlüğü personeli katıldı.

Samimi bir ortamda geçen yemekte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, tüm personelin Zabıta Haftası'nı kutlayarak, "Belediyemiz adına, hepinize hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47   25 yıl sonra ölüm dağı pobeda'ya çıkarak 'kar leoparı' ünvanı aldı
18:46   İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (3)
18:46   Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı
18:45   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:45   TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek
18:44   Arazi kavgasında 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı
18:44   Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)