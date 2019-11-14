Haberler » 3. Sayfa » Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon - Haber

Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon

Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon Operasyonda 2 dilenci kadın, çiçek satan 4 çocuk yakalandıHATAY - Hatay'da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi.

14.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14
ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon
Operasyonda 2 dilenci kadın, çiçek satan 4 çocuk yakalandı
HATAY - 'da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 2 dilenci kadın ve çiçek satan 4 çocuk yakalandı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı son günlerde kırmızı ışıklarda artan dilenci ve seyyar satıcı sayısı üzerine Antakya ilçesinde çalışma başlattı. Çok sayıda zabıta personeli kentin işlek noktalarında dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kucaklarında bebekleriyle dilenen 2 kadın dilenci ve küçük yaşta çiçek satan 4 çocuk gerekli işlemler için zabıta daire başkanlığına getirildi. Burada kadın zabıta personelleri tarafından kadın dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda para çıkmazken, kadın dilencilere para cezası uygulandı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde vatandaşların huzur, güven ve rahatı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edileceği belirtildi.
Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon

Zabıta, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36 Geri dönüşüm fabrikasında yangın
18:22 Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
18:26 MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya...
18:18 İntihara kalkışan vatandaş, Başkan Tören'in çabasıyla kurtarıldı
18:12 Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol...
17:38 Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!
16:47 Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar
11:59 Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık: Bilinçli olarak yapmadım, şuurumu kaybetmiştim
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:37:48