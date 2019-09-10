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Zabıta ekiplerinden denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içecek satışı yapan büfeler denetlendi.

10.09.2019 11:43 Zabıta ekiplerinden denetim

Şehir genelinde halk sağlığının ve huzurunun korunması amacıyla denetimlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri, alkollü içecek satışı yapan büfeleri denetledi. Denetimlerde işletmeler, işyeri açma-çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifeleri ve 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkollü içecek satışını yasaklayan yasaya uygunluk hususunda denetlenerek, gerekli uyarılarda bulunuldu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyidelerin uygulandığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız devam edecektir." denildi.


Elazığ, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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