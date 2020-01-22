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Zabıta ekiplerinden donmuş sebze meyve kontrolü

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında donmuş sebze ve meyve denetimi yaptı.

22.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:10Zabıta ekiplerinden donmuş sebze meyve kontrolü

Soğuk hava koşulları nedeniyle vatandaşların sofrasına donmuş sebze ve meyve girmesini önlemek için Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, pazarcı esnafı tam not aldı. Pazar esnafına kent halkına taze meyve ve sebze sattığı için teşekkür eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen gıda denetimlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Mevsim şartları gereği donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Zabıta ekipleri, denetimlerle ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Sebze ve meyvelerin taşınmasında, şehir içi naklinde, depolanmasında ve pazarlanmasında olabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Zabıta birimimiz, pazaryerlerinde donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri yapmaktadır. Özellikle turp, havuç, portakal ve mandalina gibi ürünler, donmaya daha yakın olmaktadır. Denetimlerde gözden kaçan donmuş sebze ve meyvelerin satışına maruz kalanlar veya tespit edenler, en yakın yetkili kurumları aramalıdır" dedi.


Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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