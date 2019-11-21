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Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri simit fırınları, lokanta ve pastanelere denetim yaptı.

21.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:47Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
Belediyesi ekipleri simit fırınları, lokanta ve pastanelere denetim yaptı. 6 iş yerine ceza kesildi.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan simit fırınları lokanta ve pastaneler denetledi. Yapılan denetim ve kontrollerde Kabahatler Kanunu uyarınca 6 işletmeye umumi temizlik ve hijyen kurallarına uymamasından dolayı, 1 işletmeye çevreyi kirlettiğinden 320 TL toplamda 2 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri denetim denetimlerde iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu. - ZONGULDAK

Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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