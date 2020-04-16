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Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Korona virüsten dolayı fırsatçılık yapan un satıcıları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimine çıktı.

16.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:13
Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi
Korona virüsten dolayı fırsatçılık yapan un satıcıları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimine çıktı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde un satılan iş yerleri ile un değirmenlerinde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili bilgi veren yetkililer, korona virüsü fırsat bilerek halkın en temel gıda maddelerinin fiyatlarını fahiş seviyede arttıran ve bundan dolayı vatandaşlar tarafından şikayet edilen un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimi yaptıklarını ve yüksek fiyatla satış yapan işyerlerine gerekli cezai işlemin uygulandığını söyledi. Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini de vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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