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Zabıta ekiplerinden okul kantinlerinde hijyen denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri il genelinde bulunan okullardaki kantinlerde denetimler yapıyor.

26.09.2019 12:08Zabıta ekiplerinden okul kantinlerinde hijyen denetimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri il genelinde bulunan okullardaki kantinlerde denetimler yapıyor.

Eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda bulunan kantinlerin temizlik ve satılan ürünlerin uygunluğu öğrencilerin sağlığı açısından önem taşıyor. İlçe zabıta ekipleriyle birlikte çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Denetimlerde kusurlu ürünler tespit edildiğinde, toplanıyor ve yasalar çerçevesinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini titizlikle inceliyorlar. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin hijyenik tutulması ve gıda ürünlerinin taze olması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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