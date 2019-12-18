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Zabıta ekiplerinden okul kantinlerine denetim

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde okullardaki kantinlerde denetim yaptı.

18.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:34Zabıta ekiplerinden okul kantinlerine denetim
Belediye Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde okullardaki kantinlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, Kemer Merkez İlkokulu ve Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu kantinlerinde denetim yaptı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp fenalaşmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Benzeri acı olayların yaşanmaması için geleceğin anahtarı öğrencilerin sağlığına önem veren belediye ekipleri, kantinlerde hijyen ve sağlık denetimi yaptı. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunan ekipler, öte yandan bazı market ve manavlarda da denetim yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Daha önce Ankara'da yaşanan bir olay sonucu bir öğrencimiz hayatını kaybetmişti. Bu tür acı olayların Kemer'de de yaşanmaması için belediye olarak okul kantinlerinde ve bazı işletmelerde denetimler yapıyoruz. Halkımızın ve çocuklarımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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