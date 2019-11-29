Haberler » Güncel » Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi - Haber

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:59Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Dolmuş ve özel halk otobüslerinin tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde araçların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.

Gerekli şartlara uymayan araç sürücülerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine belirli periyotlarla devam edecek. - BAYBURT

Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 Balıkçı tezgahları karagöz, eşkina ve minekop ile şenlendi
15:10 İzmir'de "Bağımlığa Dur De" etkinliği
15:10 Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü
15:10 İnternette tavsiye edilen sedef kürlerine dikkat
15:09 Türkiye'de ilk kez 10 OSB kardeşlik protokolü imzaladı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:10 Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 17 bin 689 personelin alım tarihi belli oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:10:16