Zabıta ekiplerinden yıkılma tehlikesine karşı mühürlü önlem

Kaynak: İHA

Zabıta ekiplerinden yıkılma tehlikesine karşı mühürlü önlemBahçelievler'de zabıta ekipleri bir sitede yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyorİSTANBUL- Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken halen binada oturan dire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.