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Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara...İmalathanede terlik ve yataklar dikkat...

Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara...İmalathanede terlik ve yataklar dikkat çekti Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında lokanta, kafe, pastane ve benzer işletmelerde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

19.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:26
Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara...İmalathanede terlik ve yataklar dikkat çekti
İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında lokanta, kafe, pastane ve benzer işletmelerde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bir işletmenin imalathanesinde yer alan terlik ve yataklar ise büyük tepki çekti. Ekipler işletme hakkında tutanak tutarak acilen ortamın temizlenmesini istedi.
Türkiye 'de korona virüs vakası görülmesini ardından tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Salgın nedeniyle zabıta ekipleri ilçe genelinde hijyen denetimine çıktı. Lokanta, kafe, pastane gibi gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin hijyen kurullarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Bir işletmenin imalathanesin de yer alan terlik ve yataklar ise büyük tepki çekti. Ekipler işletme hakkında tutanak tutarak ortamın bir an önce temizlenmesini ve kuralların uygulanmasını istedi. Öte yandan zabıta ekipleri kontrollerin ara vermeden devam edeceğini belirtti.
"İşletmelerde belirlediğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk başta uyarı da bulunuyoruz"
Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Sercan Bilge, "Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak korona virüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınları, gıda üretim yerleri, lokantalar, pastaneler ve benzeri iş yerlerinde genel temizlik, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden diğer unsurlarla alakalı denetimlerimize hız verdik. Bu doğrultuda zabıta ve teknik ekiplerimizden oluşan 5 ekip görevlendirdik. Yine işletmelerde belirlediğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk başta uyarı da bulunuyoruz. Akabinde yapacağımız denetimlerde hala kurallara uyulmadığını görürsek işletme yetkililerine 1608 Sayılı Belediye Ceza Kanunu'na istinaden kabahatler kanununa göre cezai işlemler uygulayacağız. Bunun yanında cumhurbaşkanlığımızın ve içişleri bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda umuma açık kafe, lokanta, internet kafe gibi yerlerin kapalı durumlarını muhafaza etmesi için zabıta ekiplerimiz sıklıkla denetimlerini yürütüyor" dedi. Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara...İmalathanede terlik ve yataklar dikkat...

Kaynak: İHA

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Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara...İmalathanede terlik ve yataklar dikkat...
Etiketler : Sultangazi, Türkiye, Zabıta, Genel

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