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Zabıta ekiplerinin korona virüs mesaisi sürüyor

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılması gereken işletmeleri ve dışarıda halk sağlığını tehdit eden açık gıda, sebze ve meyve satan işyerlerini denetledi.

21.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:31
Zabıta ekiplerinin korona virüs mesaisi sürüyor
Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılması gereken işletmeleri ve dışarıda halk sağlığını tehdit eden açık gıda, sebze ve meyve satan işyerlerini denetledi.

Bitlis Belediyesi, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili, il çapında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs kapsamında yayınlanan genelge kapsamında, halk sağlığını tehdit eden kaldırımlarda,iş yeri içi ve dışında satış yapan açık gıda, sebze ve meyve satan işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda uyarılar yaptı. Yayınlanan genelge kapsamında, ikinci bir emre kadar açıkta satılan ürünleri durdurulan işletmelerin bu karara riayet etmesinin toplum sağlığı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi. Zabıta ekiplerinin kent genelinde denetim ve çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, işletme sahiplerinden kurallara uymalarını istedi. Belediye Başkanı Tanğlay, işletme sahiplerine ve vatandaşlara "Tedbiri elden bırakmayın. Şu an derdimiz, Avrupa'nın yaşadığını bu topluma yaşatmamak. Onun için devletin yetkili kurumlarının ne söylediğine herkes maksimum riayet etmeli. Bu kurallar ve kısıtlamalar hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için çok önemli. Panik yapmadan kurallara uyarak, el ele vererek, hep birlikte bu günleri de atlatacağız. Bu dönemde, mümkün olduğunca evlerimizde istirahat edelim. Dışarı çıktığımızda da aramızda bir metre mesafe bırakarak sosyal mesafemizi koruyalım" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bitlis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Bitlis, Zabıta, Güncel

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