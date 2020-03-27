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Zabıta "evde kal" kuralına farkındalık getirdi

Zabıta "evde kal" kuralına farkındalık getirdi Amasya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, tüm zabıta araçlarına ve trafik lambalarına uyguladığı "Evde Kal" yazısı ile farkındalık oluşturdu.

27.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:23

Zabıta "evde kal" kuralına farkındalık getirdi

AMASYA - Amasya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, tüm zabıta araçlarına ve trafik lambalarına uyguladığı "Evde Kal" yazısı ile farkındalık oluşturdu.

Bakanlıktan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ederek insanları evde kalmaları konusunda uyardıklarını belirten Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, bu konuda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptıklarını belirtti. Şehrin bazı bölgelerindeki trafik lambalarının kırmızı ile sarı ışıkları üzerine ve birime ait tüm araçların plaka kısımlarına yazdıkları "Evde Kal" yazısı ile Amasya'da tüm dikkatleri geçmeyi başaran zabıta ekipleri insanları evde kalmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Böyle bir uygulama yapmamızın sebebi ise insanlar arasında bir farkındalık oluşturmaktı. Bunu da başardığımızı sanıyorum" dedi.

Zabıta ’evde kal’ kuralına farkındalık getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Zabıta, Genel

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Zabıta "evde kal" kuralına farkındalık getirdi

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