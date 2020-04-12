Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı

Erzurum'a sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

12.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:22
Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı
Erzurum 'a sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipler dışarı çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı. Zabıta personeli ekipler halinde şehrin muhtelif bölgelerindeki vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Vatandaşlar, 'Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Zabıta kardeşlerimiz bir telefonla bizlere ekmek getirdi. Allah razı olsun' diye konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Haberler ›› Güncel ››Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Batman'da koronavirüs tedbirleri - Haber 13:15: Kütahya'da caddeler ve pazar yerlerine sıkı denetim - Haber 13:14: Aynı araçtaki 6 kişiye toplam 19 bin lira ceza - Haber 13:14: Başkan tebdili kıyafetle 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı - Haber 13:14: Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişi drone yardımıyla yakalandı - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber