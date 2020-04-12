Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı

- Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

12.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:11
- Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı
ERZURUM - 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipler dışarı çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı. Zabıta personeli ekipler halinde şehrin muhtelif bölgelerindeki vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Vatandaşlar, 'Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Zabıta kardeşlerimiz bir telefonla bizlere ekmek getirdi. Allah razı olsun' diye konuştular. Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Zabıta, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› genel ››Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:44: Raylarda stop eden araca tren çarptı - Haberler 14:36: Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor - Haberler 14:34: Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları - Haberler 14:31: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haberler 14:30: Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti