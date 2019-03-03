Zabıta Gamze'yi Vuran Aleyna:  İsteseydim Öldürebilirdim

Kaynak: DHA

TRABZON'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen Aleyna Ö.'nün (24), aralarında husumet olan zabıta memuru Gamze Yıldız'ı (33) bir kafede tabancayla vurarak yaralaması ile ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu sanık Aleyna Ö., "Gamze'yi isteseydim öldürebilirdim. Ateş etmeye kendi isteğim ile son verdim" dedi.Olay, Mudanya ilçesinde geçen yıl Ekim ayında meydana geldi. Trabzon'da yaşayan Aleyna Ö., bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan Gamze Yıldız ile konuşmak için Mudanya'ya geldi. Aleyna Ö., Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Gamze Yıldız ile sahilde buluştu. İki kadın sahilde bir süre yürüdükten sonra bir kafeye oturdu. Bir süre sonra çantasından tabanca çıkaran Aleyna Ö., Gamze Yıldız'a ateş etti. Omzundan yaralanan Gamze Yıldız, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan Aleyna Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Yenişehir Kadın Cezaevi'ne gönderildi.Savcı, sanık Aleyna Ö. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.Aleyna Ö.'nün yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, sanık Aleyna Ö., ile müşteki Gamze Yıldız ve avukatları katıldı. Zabıta memuru Yıldız'ın şikayetçi olduğu davada sanık Aleyna Ö., "Gamze'yi isteseydim öldürebilirdim. Ateş etmeye kendi isteğimle son verdim" dediği öğrenildi.Mahkeme heyeti, Aleyna Ö.'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için erteledi.- Bursa