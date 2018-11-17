Zabıta Görevlisi Boş Arazide Ölü Bulundu

Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde zabıta görevlisi boş bir arazide ölü bulundu.
Olay, Çadırlı Körmehmet köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru A.C.'nin olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zabıta
memuru A.C.'nin cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaman,Kırşehir,Zabıta
17 Kasım 2018 Cumartesi 00:38